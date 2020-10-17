Вирусолог объяснил причины исчезновения антител к COVID-19

Вирусолог Владислав Жемчугов прокомментировал заявление академика РАН Арега Тотоляна, что около 15–20% переболевших коронавирусом теряют антитела.
Как
Через три-четыре месяца они уменьшаются. Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с инфекцией за два-три дня вырабатывают полный уровень антител. Это нормальная реакция иммунной системы, — отметил Жемчугов.
В связи с этим, по его мнению, говорить о повторном заражении коронавирусом пока рано. Сейчас ожидаются результаты от переболевших, которые покажут, будут они болеть снова коронавирусом или нет.
В России нет вновь заболевших коронавирусом, то, что есть, это искажённые данные, они недостоверны, — подчеркнул вирусолог.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян заявил, что антитела к коронавирусу исчезают в течение нескольких месяцев после излечения. Так, примерно 15–20% из числа переболевших теряют антитела и через месяц-два от этих антител не остаётся и следа, писал NEWS.ru.