Вирусолог объяснил причины исчезновения антител к COVID-19

https://static.news.ru/photo/89d26940-11ec-11eb-8fbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог Владислав Жемчугов прокомментировал заявление академика РАН Арега Тотоляна, что около 15–20% переболевших коронавирусом теряют антитела.

Как отметил специалист KP.RU, сказанное академиком было неправильно интерпретировано. По его словам, антитела никуда не исчезают, они уменьшаются. Такой процесс закономерен, поскольку организм не может поддерживать все уровни антител ко всему, с чем он контактирует на протяжении жизни.

Через три-четыре месяца они уменьшаются. Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с инфекцией за два-три дня вырабатывают полный уровень антител. Это нормальная реакция иммунной системы, — отметил Жемчугов.

В связи с этим, по его мнению, говорить о повторном заражении коронавирусом пока рано. Сейчас ожидаются результаты от переболевших, которые покажут, будут они болеть снова коронавирусом или нет.

В России нет вновь заболевших коронавирусом, то, что есть, это искажённые данные, они недостоверны, — подчеркнул вирусолог.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян заявил, что антитела к коронавирусу исчезают в течение нескольких месяцев после излечения. Так, примерно 15–​20% из числа переболевших теряют антитела и через месяц-два от этих антител не остаётся и следа, писал NEWS.ru.