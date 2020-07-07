Вирусолог: COVID-19 угаснет и без вакцины

https://static.news.ru/photo/6e9c2d20-c069-11ea-ac29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунитет у переболевших COVID-19 может помочь пандемии угаснуть до того, как начнёт активно использоваться вакцина. Такое мнение высказал замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков.

В некоторых странах, где была действительно очень высокая заболеваемость, мы уже начинаем приближаться к этому порогу (60% переболевших — NEWS.ru). Поэтому есть надежда, что эта болезнь угаснет сама по себе, даже без вакцины, — отметил эксперт на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни».

Однако пока учёные не могут точно измерить степень защищённости людей, поскольку у переболевших без выраженных симптомов часто уровень антител невысокий. Именно поэтому специалисты начали изучать ответ клеточного иммунитета на новую инфекцию.

Однако последние данные показывают, что у тех, кто переболел без симптомов или с очень лёгкими симптомами, вполне измеряемый уровень т-клеточного ответа, то есть клеточного ответа иммунной системы, — цитирует «Интерфакс» слова Чумакова.

При этом специалист признал, что вакцина всё же может стать идеальным вариантом для спасения людей.

По данным на 7 июля, число подтверждённых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368. За всё время в стране зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629. Московская область вошла в число российских регионов с наименьшими темпами прироста за сутки — 0,3%.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции начались 18 июня 2020 года в Сеченовском университете. В испытании участвуют две группы. Если добровольцы будут чувствовать себя хорошо, то их выпишут 15 (первая группа) и 20 (вторая группа) июля 2020 года.

Одновременно с испытаниями в Сеченовском университете испытания вакцины проводит Минобороны РФ. Военные тестируют вакцину, созданную НИЦ имени Гамалеи. В ведомстве уже сообщили о хорошем состоянии здоровья добровольцев.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что препарат от коронавирусной инфекции, разработанный в России, вызывает интерес у специалистов. Речь идёт об авифавире, который в настоящее время испытывается. Она также сообщила о заинтересованности организации в российской вакцине.