Вегетарианство и веганство набирают популярность в России. Первый тип питания предполагает отказ человека только от мясной пищи, а второй и вовсе исключает потребление всех продуктов животного происхождения. В том числе молока, яиц и мёда. Некоторые родители, придерживающиеся веганства, ограничивают в этих продуктах и своего ребёнка. Как рассказали News.ru эксперты, сказаться это может не только на физическом, но и на психологическом здоровье растущего организма.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков утверждает, что веганство строго запрещено детям до семи лет. Связано это с тем, что у ребенка в таком возрасте ещё не до конца сформированы кишечник, слизистая, микрофлора и ферментная система. По этой причине его организм не может полноценно расщеплять многомолекулярные растительные продукты (бобовые и грибы, которыми веганы чаще всего заменяют мясо) и «забирать» из них необходимые для развития полезные микроэлементы. Поскольку дети из такого рода еды извлекают в основном углеводы и жиры, у них происходит белковое голодание.

Vegan from birth: A mother's choice means raising child without animal products https://t.co/08oO1tsCAN pic.twitter.com/UTAkKd6Rh6 — CBC News (@CBCNews) July 29, 2017

При этом, как считает педиатр, вегетарианство у детей в таком возрасте допустимо.

Мы можем рассматривать отказ ребёнка от мясной пищи в случае, если он живёт в семье с определёнными устоями. Если люди, к примеру, религиозные, то их нельзя заставить принять другую веру. Понятно, что и ребёнок будет придерживаться той политики, которая есть в семье. Это нормально, но в таком случае до двух лет малышу обязательно нужно будет грудное молоко, через которое он сможет получать белки. После двух лет в рационе ребёнка должна остаться молочная продукция или хотя бы яйца. Если мы уберём мясо — это не катастрофа. Из-за этого у малыша может быть понижен гемоглобин и железо. Однако, если он всё нормально переваривает и получает за исключением мяса полноценное питание, этого может и не быть. Евгений Тимаков кандидат медицинских наук, врач-педиатр

После семи лет ребёнка можно начинать готовить к веганству, считает врач. Однако делать это можно только под наблюдением педиатров и только в том случае, когда организм малыша правильно усваивает микроэлементы. Если показатели анализов позволяют ребёнку перейти на веганство, происходить это должно постепенно — животную пищу нужно убирать из рациона в течение года. Такой подход нужен для того, чтобы в кишечнике размножилась микрофлора, подходящая для переваривания растительной пищи. Однако, как отмечает врач, веганство всё равно неполезно для детей, так как подразумевает полное исключение животных белков.

Последствия веганства с ранних лет

Ребёнок, из чьего рациона в раннем детстве исключили все продукты животного происхождения, может столкнуться не только с белковой недостаточностью, но и с неврологическими, а также психиатрическими расстройствами. В следствие такого типа питания с малых лет у человека неправильно формируются иммунитет и эндокринная система. Могут также возникнуть проблемы с пищеварительной системой.

Психологический аспект очень важен, потому что люди, которые с детства придерживаются веганства, в более зрелом возрасте становятся обладателями неустойчивой психики. Связано это с тем, что в их организм не поступали те белки, которые стимулируют развитие структуры нервной системы. Стоит отметить, что речь в данном случае идёт именно о веганстве, а не о вегетарианстве, — пояснил Евгений Тимаков.

«Катастрофическое» влияние на психику

Психолог Ольга Латынцева, в свою очередь, заявила, что веганство в детском возрасте катастрофически сказывается на психике ребёнка из-за того, что в социуме он чувствует себя изгоем. В детском садике или школьной столовой он либо сидит голодный (так как там обычно питаются продуктами животного происхождения), либо ест то, что ему с собой дали родители. Специалист отметил, что в последнем случае ребёнок зачастую встречается с шквалом негатива и насмешек от сверстников. В таком случае, он разрывается между обещанием не есть определённые продукты и внутренним желанием это сделать.

Сергей Лантюхов/News.ru

Ребёнок понимает, что, если он нарушит обещание — для родителей он будет плохой, а если нет — будет плохой для сверстников. Какое бы решение он не принял, он столкнётся с негативом. Это накладывает неизгладимый отпечаток на детскую несформировавшуюся психику. У ребёнка развивается невроз, который практически невозможно будет вылечить. Ольга Латынцева психолог

Специалист отметил, что подросток, которого родители заставляют придерживаться веганства, отделяется от «стаи». А страх быть непринятым группой является одним из самых глубинных. Связано это, в частности, с тем, что в древние времена в одиночку было не выжить, и изгнание из стаи считалось серьёзным наказанием.

Психолог объяснил, что ребёнок в таком случае находится в ужасе не только от этого, но ещё и от того, что родители не могут его защитить.

Собственный выбор

Бывают случаи, когда подросток по тем или иным причинам самостоятельно решает стать веганом. Психолог отметила, что зачастую это желание быстро проходит, так как дети видят, что вокруг все придерживаются стандартного рациона.

Если ребёнок заявляет о желании отказаться от продуктов животного происхождения, нужно его поддержать. В таком случае нельзя критиковать его и навязывать свою точку зрения. Возможно, он попробует такой тип питания, и ему не понравится. Дети довольно часто меняют решения. Если родители категорически против веганства, они могут вместе невзначай посмотреть передачу о его вреде, — пояснил психолог.

Как ранее рассказывал News.ru, американские веганы довели своего грудного ребёнка до истощения, переведя его на картофельное меню. После того как младенец попал в больницу, недобросовестные родители — 31-летний Роберт Баски и 29-летняя Джулия Френч — отправились в тюрьму. Департамент по делам детей и семьи обвинил их в игнорировании родительских обязанностей, которые причинили значительный вред здоровью малыша.