Вакцина от коронавируса будет бесплатной для россиян

https://static.news.ru/photo/71033cd8-1542-11eb-990b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной и доступной, как только фармакологическая промышленность наладит необходимый объём производства лекарственного препарата. Об этом 23 октября на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Мы можем использовать различные мощности под производство вакцины, что позволит нам иметь ассортимент. Вакцинация от инфекции бесплатная и будет доступна с момента, как будет запущено промышленное производство, — цитирует «Интерфакс» главу ведомства.

Мурашко добавил, что сейчас в РФ продолжаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. В этой работе задействованы сотни высококлассных медицинских специалистов. Кроме того, создана уникальная система оценки и контроля.

Чиновник подчеркнул, что это уникальный мировой опыт, которым Россия готова делиться с другими странами.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения обсуждало вопрос о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь прививок. Заявление о том, что вакцинацию от COVID-19 могут наделить статусом обязательной для некоторых групп населения, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сделал во время заседания национальной ассамблеи, посвящённой вопросам иммуно- и вакцинопрофилактики.

После внесения прививки в национальный календарь прививок она становится обязательной для определённых групп населения. Например, для врачей, учителей и ряда других групп населения обязательны прививки от гриппа и кори. Для детей — от гепатита В, туберкулёза, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета.

По данным на 23 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Лидером по количеству заболевших за сутки остаётся Москва — 5478 случаев. За ней следуют Санкт-Петербург — 710 заражённых, и Подмосковье — 472. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Всего в стране заразились 1 480 646 человек, писал NEWS.ru.