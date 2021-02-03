Онколог усомнился в необходимости испытания вакцины на больных раком

https://static.news.ru/photo/41851a1a-662a-11eb-9e8a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испытание вакцины от коронавируса на онкологических больных не имеет смысла, сообщил в разговоре с NEWS.ru врач-онколог Евгений Имянитов. Реакция их организма на препарат принципиально не будет отличаться от реакции здоровых людей.

Ничего особенно мы здесь не ожидаем. Существует такое мнение, что у онкобольных, как и у страдающих диабетом или ВИЧ, снижен иммунитет. Это не соответствует действительности. Евгений Имянитов руководитель отдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России руководитель отдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России

В конце прошлой недели В Минздраве анонсировали исследование вакцины от коронавируса на онкобольных. Эксперимент начнётся через один или полтора месяца, сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. В эту группу не войдут онкобольные, у которых недавно выявили рак или они находятся в активной фазе лечения. В испытаниях примут участие пациенты, идущие на поправку или находящиеся в стадии ремиссии.

Ранее NEWS.ru писал, что впервые за долгие годы на территорию России ввезут одно из лекарств, применяемых при лечении онкологических заболеваний. Название препарата — «Прокарбазин». По словам главы правительства, Россия закупит этот препарат впервые за много лет. Мишустин подчеркнул, что теперь указанное лекарство в стране смогут получить все, кто в нём нуждается.