Онколог усомнился в необходимости испытания вакцины на больных раком

Испытание вакцины от коронавируса на онкологических больных не имеет смысла, сообщил в разговоре с NEWS.ru врач-онколог Евгений Имянитов. Реакция их организма на препарат принципиально не будет отличаться от реакции здоровых людей.
Ничего особенно мы здесь не ожидаем. Существует такое мнение, что у онкобольных, как и у страдающих диабетом или ВИЧ, снижен иммунитет. Это не соответствует действительности.
В конце прошлой недели В Минздраве анонсировали исследование вакцины от коронавируса на онкобольных. Эксперимент начнётся через один или полтора месяца, сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. В эту группу не войдут онкобольные, у которых недавно выявили рак или они находятся в активной фазе лечения. В испытаниях примут участие пациенты, идущие на поправку или находящиеся в стадии ремиссии.
Ранее NEWS.ru писал, что впервые за долгие годы на территорию России ввезут одно из лекарств, применяемых при лечении онкологических заболеваний. Название препарата — «Прокарбазин». По словам главы правительства, Россия закупит этот препарат впервые за много лет. Мишустин подчеркнул, что теперь указанное лекарство в стране смогут получить все, кто в нём нуждается.