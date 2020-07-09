В ВОЗ считают, что бубонная чума не получит распространения в РФ

https://static.news.ru/photo/10049154-c1c6-11ea-9a58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Распространение на территории России бубонной чумы, случаи заражения которой были зафиксированы в Китае и Монголии, крайне маловероятно. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Против возбудителя чумы существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина. Поэтому маловероятно, чтобы заболевание могло бы иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев, — цитирует ТАСС Вуйнович.

Ранее сообщалось, что в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая был объявлен режим повышенной эпидемической опасности в связи с угрозой возникновения локальных вспышек чумы. Этот район граничит с Монголией, где ранее были подтверждены два случая заражения.

Как писал NEWS.ru, ранее в ВОЗ напомнили, что выявленная в Китае бубонная чума свойственна этому региону и она поддаётся лечению. Человек может подхватить заболевание от животных через укусы блох или через прямой контакт с костями и внутренностями заражённого животного. Также бубонная чума передаётся от человека к человеку, инкубационный период составляет от одного до семи дней. Подчёркивается, что бубонная чума является самым распространённым типом заболевания. Власти Китая сообщили в ВОЗ о вспышке заболевания в регионе Внутренняя Монголия 6 июля. Всего в мире с 2010 по 2015 год бубонной чумой заразились 3248 человек, умерли 584.