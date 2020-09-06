В Великобритании разработали калькулятор, определяющий возраст смерти

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Приложение, способное рассчитать примерное время ухода человека из жизни, создали учёные из Университета Восточной Англии. При разработке такого «калькулятора» они изучили порядка 110 тыс. электронных медицинских карт, данные которых обновлялись каждые полгода.

Это приложение поможет людям задуматься, как увеличить продолжительность жизни, — цитирует The Sun главу группы разработчиков Елену Кулинскую.

Работа учёных была основана на показателях здоровья 110 тыс. людей, которым в течение 25 лет после 1990-2000 годов должно исполниться 60 лет. В результате было создано 648 «профилей риска», которые стали основой «калькулятора смерти». В их число входит такие показатели как пол, текущий возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек и хронических заболеваний, а также давление, уровень холестерина в крови, место жительства и расовая принадлежность.

Приложение они разместили на сайте. В нём каждый человек может узнать, сколько времени он приблизительно проживёт с учётом всех этих показателей. Разработчики подчёркивают, что «калькулятор» не учитывает индивидуальных особенностей человека, главная его задача — заставить задуматься о своём здоровье.

Как писал NEWS.ru, у детей, страдающих от ожирения, повышается риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли научные сотрудники Каролинского университета в Швеции. Учёные провели исследование, в ходе которого они проанализировали данные более 40 тысяч человек. Участники эксперимента разделились на две группы — около семи тысяч страдающих от ожирения дети в возрасте от 3 до 17 лет и 34 тысячи людей того же возраста, но не имеющих проблем со здоровьем, и в частности с лишним весом. Исследование через 3,6 года дало следующие результаты. У группы детей с ожирением смертность составила 0,55%, а у группы здоровых ребят — 0,19%.