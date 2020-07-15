В российских аптеках в июле может появиться «Авифавир» для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/5c259fbc-c755-11ea-8b65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» может поступить в российские аптеки уже в июле после получения разрешения на его использование в амбулаторном режиме. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в режиме онлайн, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Активно работаем с Минздравом РФ. Ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, — цитирует ТАСС главу организации.

По его словам, в аптеках препарат будет продаваться по рецепту. Он противопоказан беременным женщинам и при планировании беременности.

Ранее колонке для американского журнала Newsweek Дмитриев сообщил , что заявки на закупку «Авифавира» направили более 50 государств, в том числе Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Перу, Болгария.

Всего одобрение Минздрава России для лечения коронавирусной инфекции получили три отечественных препарата. Первый, на основе «Фавипиравира» «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРара», был одобрен в конце мая, второй, «Арепливир» компании «Промомед», — в июне. Третий российский препарат от COVID-19 «Коронавир» с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» получил 8 июля одобрение Минздрава РФ. Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.

Скоро в России могут появиться и другие препараты от коронавируса. Клинические испытания лекарства «Левилимаб» российской компании «Биокад» пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что препарат действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19. Изначально «Левилимаб» был разработан для лечения ревматоидного артрита, но позднее доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.

Между тем клинические испытания препарата «Фавипиравир», прошедшие в Японии, не выявили у него эффективности в лечении коронавируса. Видимой разницы в состоянии и результатах лечения тех, кто принимал препарат, и тех, кто его не использовал, не было обнаружено. После проведения клинических испытаний планировалось одобрить широкое применение лекарства ещё в мае, но тестирование с участием нескольких медицинских организаций заняло больше времени, чем предполагалось. Препарат разработан корпорацией Fujifilm Holdings, также он известен под названием «Авиган». В открытую продажу он не поступал, писал NEWS.ru.