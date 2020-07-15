В России зарегистрировано более 100 тест-систем для диагностики COVID-19

https://static.news.ru/photo/d22237a8-c691-11ea-9e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российской Федерации зарегистрированы 114 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова.

На сегодняшний день в РФ зарегистрированы 114 тест-систем для диагностики COVID-19, работают 794 лаборатории во всех регионах страны, которые такую диагностику осуществляют, — цитирует ТАСС вице-премьера, которая выступила на прошедшем в видеоформате заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Голикова подчеркнула, что России удалось в кратчайшие сроки в числе первых разработать диагностические тест-системы. Сегодня российские разработки в этом направлении используются не только в РФ, но и более чем в 30 странах.

Также зампред правительства добавила, что отечественными специалистами разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса. Результаты исследований, добавила она, дают уверенность, что в ближайшем будущем несколько вакцин от коронавируса начнут применяться в РФ.

Зампред правительства отметила, что смертность в России за пять месяцев этого года не выросла по сравнению с предыдущим. По её словам, с марта по май 2020 года на лечение от коронавируса было направлено более 22 млрд рублей из средств ФОМС. В данное время в стране развернуты 169 тысяч коек для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Ранее NEWS.ru писал, что на конец апреля 2020 года российские производители зарегистрировали 17 тест-систем для диагностики COVID-19, ещё восемь находились в процессе регистрации. Кроме того, отечественная тест-система на иммунитет к коронавирусу оказалась одной из лучших в мире. Речь идёт о совместной разработке НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН.

Клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы две группы добровольцев. Они состояли из солдат-контрактников и гражданских лиц. Тестирование проводили специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. По словам руководителя НИЦ Александра Гинцбурга, вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля. После завершения испытаний центр подаст документы на регистрацию вакцины.