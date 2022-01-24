В России предложили полностью отказаться от одноразовых шприцев

В 2015 году ВОЗ призвала мировую общественность и правительства всех стран обратить внимание на использования одноразовых шприцев. По данным организации, в результате инъекций, проводимых в медицинских целях, ежегодно в мире 1,67 миллиона людей заражаются гепатитом B, 315,1 тысячи — гепатитом С и 33,8 тысячи — вирусом иммунодефицита человека. В России в первом полугодии 2021 года 28,9% новых случаев заражения ВИЧ возникло из-за вкалывания наркотиков. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает отказаться от использования одноразовых шприцев в пользу «умных» приспособлений.

ВОЗ обозначила четыре проблемы, угрожающие здоровью населения: повторное использование приспособлений для инъекций, случайные травмы медицинского персонала иглами во время проведения процедур, небрежная утилизация использованных шприцев, переизбыток назначения инъекционных препаратов в медицине.

Большинство из перечисленных проблем можно решить с помощью шприцев нового поколения с функцией предохранения от повторного использования и с функцией защиты от остро-колющих травм.

В первом случае игла втягивается в колбу шприца после того, как лекарство полностью введено, а поршень ломается. Во втором случае после инъекции игла автоматически закрывается футляром или колпачком в целях защиты пользователя от случайного контакта. Существуют и комбинированные модели, — отмечает Давыдов.

Саморазрушающиеся шприцы впервые начали использовать еще в 90-х годах прошлого века. С тех пор технологии значительно развились. По инициативе ВОЗ усилиями международных организаций разработаны мировые стандарты качества (ISO) по изготовлению шприцев с защитой от повторного использования (в 2006 году) и с защитой от травм иглой (в 2012 году).

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2015 году «умные» шприцы стоили вдвое дороже обычных, но ВОЗ предупредила, что затраты на минимизацию последствий опасных инъекций будут стремительно расти, если не применять защитные механизмы. Ожидается, что цена будет снижаться по мере возрастания спроса. Эксперты прогнозируют стремительный рост рынка шприцев «третьего поколения» с 16,9 миллиардов долларов в 2020 году до 27,9 миллиарда в 2025.

В США проблема травмирования медперсонала иглами впервые была затронута на законодательном уровне в 2001 году. Власти страны приняли акт, который обязал все медицинские учреждения регулярно внедрять более безопасные и коммерчески эффективные устройства для инъекций. Аналогичный документ был принят Евросоюзом в 2010 году. Страны объединения обязали внедрить в медицинские учреждения практику использования устройств с встроенными механизмами защиты от травм остро-колющими предметами.

Более миллиона россиян страдают ВИЧ и более пяти миллионов — гепатитом B и С. Эти болезни продолжают распространяться в том числе из-за использования одноразовых шприцев. При этом индустрия шприцев нового поколения в России находится в зачаточном состоянии. Так, в 2019 году с участием правительства РФ был создан проект по строительству первого в стране завода по изготовлению безопасных шприцев, но запуск производства до сих пор не начался.

Дмитрий Давыдов предлагает запретить использование одноразовых шприцев (без функции защиты от травм и от повторного использования) в медицинских учреждениях в течение двух лет после издания соответствующего закона. Спустя три года автор проекта предлагает запретить продажу одноразовых шприцев без функции саморазрушения. По его словам, это позволит существенно сократить число заражений инфекциями, передающихся через кровь, снизить уровень уязвимости медперсонала, создать рабочие места на новом российском производстве, сохранить тысячи жизней. Однако реализация этих инициатив невозможна без законодательной поддержки со стороны государства, отмечает автор проекта.