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В Роспотребнадзоре назвали лифты зоной риска из-за коронавируса

06:39, 03 ноября 2020 31
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил о существовании риска заразиться COVID-19 в лифте после того, как в нём проехал больной человек. По его словам, это объясняется тем, что помещение маленькое и не проветривается.

Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно, — отметил Лебедев в беседе с РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что каждый раз, заходя в новое помещение, необходимо надевать чистое защитное средство и менять одноразовые маски перед входом в новое помещение, заявила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа. По её словам, больше всего это правило касается лифтов. Она также отметила, что в любом случае менять маски нужно каждые несколько часов.

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