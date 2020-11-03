В Роспотребнадзоре назвали лифты зоной риска из-за коронавируса

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Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наивысший уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку. По его словам, даже высокий показатель антител не должен давать человеку ложное чувство безопасности.

Вакцинирование после болезни в любом случае даст наибольшую защиту, отметил врач в беседе с радио Sputnik. Даже те люди, которые переболели ковидом и у которых есть антитела, для них вакцина...