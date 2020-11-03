В Роспотребнадзоре назвали лифты зоной риска из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ca68547e-1d86-11eb-b632-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил о существовании риска заразиться COVID-19 в лифте после того, как в нём проехал больной человек. По его словам, это объясняется тем, что помещение маленькое и не проветривается.
Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно, — отметил Лебедев в беседе с РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что каждый раз, заходя в новое помещение, необходимо надевать чистое защитное средство и менять одноразовые маски перед входом в новое помещение, заявила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа. По её словам, больше всего это правило касается лифтов. Она также отметила, что в любом случае менять маски нужно каждые несколько часов.