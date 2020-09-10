В Роспотребнадзоре назвали допустимую дозу шоколада

https://static.news.ru/photo/f2185a92-f3f0-11ea-9427-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько взрослый человек может съесть шоколада без вреда для здоровья.

В преддверии Дня шоколада, который отмечается 13 сентября, в ведомстве предупредили, что взрослому человеку не следует съедать более 50 граммов этой сладости за один приём и чаще двух раз в неделю.

А вот для детей до трёх лет употребление шоколада крайне не рекомендуется, так как он не принесёт никакой пользы, а для неподготовленного желудка этот продукт очень тяжёлый, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог, заместитель директора одной из столичных клиник по здоровому питанию, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, чем грозит регулярное употребление овсянки на завтрак.