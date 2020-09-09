Врач предупредила об опасности овсяной каши

https://static.news.ru/photo/56a433c2-f32a-11ea-b9b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Врач-диетолог, заместитель директора одной из столичных клиник по здоровому питанию, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, чем грозит регулярное употребление овсянки на завтрак.

По её словам, содержащие большое количество пищевых волокон крупы, в том числе овсянка, абсорбируют не только вредные вещества. Действуя как губка, такие крупы могут всасывать и полезные вещества, например кальций.

Чтобы не было выведения кальция, желательно чередовать: один — два раза в неделю готовить овсянку, а в остальные дни завтраки готовить желательно другие: крупы, омлет, творог, сырники, запеканка, — сообщила врач.

Русакова уточнила, что тем, кто всё не хочет полностью отказываться от овсянки на завтрак, следует съедать не более 250 грамм готового блюда. Кроме того, предупредила она, не стоит забывать, что при добавлении в кашу сливок, масла и сахара, её калорийность многократно возрастает.

Порция каши состоит из 400−500 килокалорий, это много, поэтому люди, которые худеть пытаются на крупах или придерживаются каких-то диет, они, как правило, имеют тенденцию к набору лишнего веса, — пояснила эксперт.

Она также подчеркнула, что выступает против каш на завтрак, так как они достаточно калорийные и при этом не всегда дают необходимого насыщения. Как правило, если человек съел утром только кашу, то через 1,5–2 часа он начинает испытывать сильное чувство голода.

Я больше приверженец не овсянки, а белковых завтраков, потому что считаю, что современный человек не так много тратит энергии. Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез — организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается и обмен веществ ускоряется, — рассказала Русакова.

Врач добавила, что этот процесс очень важен с утра. Также такой завтрак будет полезен для фигуры, так как организм получит белок и пищевые волокна.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук диетолог Алексей Ковальков заявил, что мнение о недопустимости приёмов пищи после 18:00 является ошибочным. По его словам, выбор определённых блюд вечером делает ужин не только безопасным, но и способным избавить человека от лишнего веса.