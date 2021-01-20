В Минздраве оценили цены на лекарства в России

https://static.news.ru/photo/89009f18-5afe-11eb-9f73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с ценами на лекарства в России. Глава Минздрава отметил, что в 2019 году благодаря скоординированным действиям на всех уровнях удалось сдержать рост стоимости препаратов.

Мы вели работу по снижению цен (на лекарства). И нам удалось удержать их в параметрах непосредственно 2019 года, — сказал Мурашко, выступая в Совете Федерации.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране уже создали 11 препаратов, которые нужны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, медики могут использовать разные комбинации лекарств, чтобы добиться положительного результата в кратчайшие сроки.

Выступая в Совете Федерации, министр отметил, что в самом начале пандемии Россия, как и весь мир, столкнулась с острой нехваткой лекарств. Тем не менее, грамотная координация действий на всех уровнях позволила справиться с дефицитом и нарастить производство.

До этого, возвращаясь самолётом с Кубы анестезиолог-реаниматолог из Кемерово Василий Жданов спас жизнь шестилетней девочке. Он рассказал, чем опасны таблетки при перелёте.

Специалист заметил, что при перелётах не стоит употреблять никакие таблетки вообще. Если в воздухе что-то случится, то далеко не факт, что на борту окажется врач, который сможет оказать соответствующую медицинскую помощь.

Что касается российских лекарств от коронавируса, то их эффективность оценили не только в нашей стране, но и в других государствах. К примеру, испанский журналист Федерико Куско высказал мнение, что Россия создала вакцину «Спутник V» и показала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию коронавируса.

Журналист считает, что Запад скептически и безразлично отнёсся к появлению российского препарата. Виной тому оказалось невежество относительно научной традиции в России.