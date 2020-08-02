В Минздраве назвали регионы, где лучше всего борются с наркоманией

https://static.news.ru/photo/f58fe994-d35f-11ea-932e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

За последние несколько лет в стране сокращается заболеваемость населения наркоманией. Так, в 2019 году подобный диагноз поставили в 9,9 случая на 100 тысяч населения. На 1 января 2014 года показатель составлял 14,5 случая.

Отмечается, что в отдельных регионах цифры наиболее высоки. Например, в Приморском крае (36,7), Сахалинской (28,6) и Амурской (24,5) областях.

При этом в ряде регионов больные наркоманией добиваются лучших успехов по ремиссии недуга. Например, больше всего пребывающих в ремиссии в течение одного-двух лет — в Челябинской области (28,4%), Севастополе (26,3%) и Чувашии (19,9%).

Тогда как больше двух лет «держатся» лучше всего в Севастополе (20,5%), Тамбовской (17,8%) и Сахалинской (17,4%) областях.

В среднем по России показатель ремиссии от одного до двух лет составляет 13,8%, более двух лет — 11,2%. Несколькими годами раньше ситуация была хуже: тогда цифры равнялись 11,6% и 9,5% соответственно.

Общие показатели ремиссии и эффективность работы наркологической службы в том или ином регионе зависят от ряда факторов. В частности, от социально-экономической ситуации, рассказала NEWS.ru профессор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Татьяна Клименко.

Потому что больной после лечения, чтобы была хорошая ремиссия, он должен быть ещё и трудоустроен, и трудоустроен хорошо. Если у больного возникают социальные проблемы после лечения, то это является очень серьёзным провоцирующим фактором. Плюс показатели ремиссии ещё определяются тем, насколько развита частная наркология в субъекте. Поскольку обращение в государственную службу приводит к очень серьёзным социальным ограничениям, наиболее платёжеспособные и социально сохранные пациенты идут не в государственную наркологию, а в частную, — пояснила она.

В государственную службу идут в основном социально неблагополучные больные, у которых показатели ремиссии хуже, добавила профессор.

Ранее в Минздраве сообщили, что количество пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ в России с 2010 года уменьшилось почти в 1,5 раза.