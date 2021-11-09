В Госдуме предложили измерить коллективный иммунитет тестами на антитела

В России следует провести тестирование граждан на антитела к коронавирусной инфекции, чтобы определить уровень коллективного иммунитета. Такое мнение выразил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов в эфире радио Sputnik. По его словам, такие тесты покажут реальные данные на фоне подделок сертификатов о вакцинации.

Уже катастрофические цифры называются, когда говорят о тех, кто не привился, но получил сертификаты. Все эти люди попадают в общую статистику вакцинированных. С другой стороны, есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию. Надо понять, какой у нас реальный коллективный иммунитет, и из этого уже исходить, — сказал парламентарий.

Он добавил, что для определения коллективного иммунитета не понадобится массовое тестирование. Достаточно выбрать людей разного возраста из разных регионов, следуя одной из научных методик. Тогда можно будет понять реальный популяционный иммунитет и проанализировать эффективность вводимых в субъектах ограничений.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что количество антител для мутирующих штаммов коронавируса должно быть в полтора раза больше, чем при предыдущих вариантах COVID-19. По его словам, чтобы избежать тяжёлой формы заболевания, необходимо 300 международных единиц, а для того, чтоб не заразиться, — 500.