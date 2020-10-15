В Госдуме посоветовали беречь психическое здоровье в период пандемии

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич посоветовал россиянам внимательнее прислушиваться к своему психическому состоянию в условиях пандемии коронавируса.

Он рассказал в интервью «Парламентской газете», что любая кризисная ситуация, с которой сталкивается человек, неизбежно провоцирует стресс. Но, по словам парламентария, главная проблема не в стрессе, а в том, как организм на него реагирует.

Любой кризис, тем более такого мирового масштаба, на психическое состояние людей однозначно влияет. Пока точной статистики на этот счёт нет, однако врачи-психиатры ожидают отсроченную реакцию на происходящее. Скорее всего, психические нарушения у людей, склонных к такому реагированию, появятся после окончания пандемии, — сказал Менделевич.

Он посоветовал тем, кто сталкивался ранее с психологическими трудностями, пообщаться с лечащими врачами и психологами, а остальным дал советы о том, какой образ жизни в режиме самоизоляции позволит защитить психику.

Необходимо соблюдать определённый, тщательно расписанный распорядок дня, в том числе при удалённой работе или на карантине. В этом распорядке должно найтись место для многих вещей — и для уединения, и для какого-то совместного времяпрепровождения со своей семьёй. Очень важно соблюдать чёткий режим сна, — рассказал Менделевич.

Также он отметил пользу физических нагрузок для борьбы со стрессовыми ситуациями, рекомендовал не переедать и по возможности отказаться от алкоголя.

Парламентарий подчеркнул важность оказания психологической помощи медикам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, и врачам в целом.

Я думаю, после окончания пандемии нас ждёт всплеск психических и психологических расстройств именно среди медицинских работников, причём не только тех, кто работал только с ковидными пациентами. Сейчас в напряжённом режиме работают абсолютно все медики, и все они испытывают определённый стресс, — говорит он.

Менделевич подчеркнул важность создания федеральной программы по охране психологического здоровья граждан.

Есть программы по другим заболеваниям, а по психическому здоровью — нет. Очень надеюсь, что пандемия, этот кризис заставят чиновников задуматься, что нам пора нашу психиатрию из «падчериц» переводить в «родные дочки», — утверждает он.

Член комитета Госдумы по охране здоровья уверен, что Минздрав РФ поддержит такую инициативу и подобная программа сможет появится в России в ближайшие годы.

Ранее NEWS.ru писал, какие советы дал внештатный психолог Минздрава Юрий Зинченко для работающих на удалёнке.