В ФОМС рассказали о порядке госпитализации при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/99acc1ee-acb1-11ea-969a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали, при каких условиях больного коронавирусом отправляют на стационарное лечение.

Пациента госпитализируют при наличии подтверждённой инфекции, если температура тела не протяжении трёх дней не опускается ниже 38,5 градуса, при насыщении крови кислородом ниже 95% и при признаках пневмонии с поражением лёгких более 25%.

Также в больницу направляют инфицированных старше 65 лет, имеющих хронические или иммунодефицитные заболевания.

Люди, у которых выявлен COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселённой квартире или с лицами старше 65 лет или входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы, — цитирует «Российская газета» ФОМС.

Как ранее писал NEWS.ru, актёр и режиссёр Армен Джигарханян выписан из больницы. В настоящее время он находится у себя дома, однако вскоре его планируют увезти за город, рассказал журналистам близкий друг артиста Артур Согомонян.