В Центре Гамалеи рассказали о подготовке к вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/baf22012-e792-11ea-905c-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли готовиться к вакцинации от коронавируса.

По его словам, никаких анализов, в том числе на COVID-19 и антитела, сдавать не потребуется. Однако это не касается пострегистрационных исследований.

Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно, — отметил он.

Гинцбург также уточнил, что недавно переболевшим коронавирусом перед вакцинацией нужно будет сообщить об этом врачу, который примет решение о необходимости дополнительных анализов.

Он добавил, что если человек, болеющий COVID-19 бессимптомно и не знающий о своём заболевании, поставит себе прививку, на течении заболевания это никак не отразится, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из МГУ придумали способ спасти людей от повторного заражения коронавирусом. Для этого нужна поливалентная вакцина, которая будет содержать целый набор антигенов. Сейчас специалисты университета заняты разработкой такого препарата.