В центре Бехтерева рассказали о психических проблемах переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/7425a38e-6a00-11eb-91bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У переболевших коронавирусом может быть ряд психических недомоганий — от раздражительности до паники. Об этом NEWS.ru рассказала доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Анна Васильева.

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, также могут в качестве последствий иметь синдром поствирусной астении, которая проявляется раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью, забывчивостью и трудностями сосредоточения, а также беспокойством о своем здоровье различной степени выраженности вплоть до панических реакций, — пояснила Васильева.

По её словам, если в начале пандемии коронавируса преобладали тревожные расстройства людей, то в настоящее время на передний план выходят депрессивные состояния, связанные с потерями, утратами и истощением адаптационных ресурсов.

В регионах России есть большая тенденция к росту психических нарушений, добавила эксперт. Она будет связана с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, с уровнем смертности и затяжными реакциями горя из-за потери близких, с вопросами доступности вакцинации и медицинской помощи, а также с экономической нестабильностью.

Лучшие меры профилактики таких недугов — информированность о типичных признаках эмоциональных психоневрологических последствиях инфекции, а также возможностях специализированной медицинской помощи, заключила Васильева.

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