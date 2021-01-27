Врачи рассказали, как адаптироваться к работе в офисе после долгой удалёнки

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с распространением коронавируса в столице. Градоначальник подписал указ, согласно которому с 27 января смягчается часть ограничений, введённых для стабилизации эпидемиологической ситуации. В частности — требование об обязательном переводе 30% сотрудников предприятий на удалённый режим работы, которое действовало с 5 октября прошлого года. Вскоре многие работники могут вернуться в офисы. NEWS.ru выяснял, как почти четыре месяца удалёнки отразились на людях и как правильно адаптироваться к работе офлайн.

Пандемия идёт на спад — в течение прошедшей недели число новых случаев заражения COVID-19 не превышало двух-трёх тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось ещё на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В этих реалиях следует создать условия для быстрого восстановления экономики, заявил глава города. Для этого он в том числе отменил требование о переводе части сотрудников предприятий на удалённую работу.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестаёт быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять удалёнку — остаётся на решение руководителей конкретных предприятий и организаций. Сергей Собянин мэр Москвы мэр Москвы

Таким образом, в ближайшие дни множество сотрудников компаний могут вернуться в офисы после почти четырёх месяцев дистанционного труда. За всё это время они привыкли трудиться дома, и теперь им придётся заново адаптироваться к изменившимся условиям. Подобное происходит после отпуска, когда в первые рабочие дни у человека существенно снижена трудоспособность, рассказал NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Кроме того, работникам придётся адаптироваться к жёсткому графику работы, поездкам в транспорте, обилию людей и пробкам на дорогах. По словам психолога, долгое время россиян запугивали опасностью контакта с другими людьми, поэтому у них сформировался страх общения, с которым также нужно будет бороться.

Чтобы справиться с этими проблемами и легче адаптироваться, нужно напомнить себе — это всего лишь возвращение в нормальную, привычную жизнь.

Вы в ней уже были, и ничего страшного с вами бы не произошло. Нужно вспомнить те плюсы и бонусы, которые давал обычный режим, например, вы знакомились, влюблялись, занимались сексом, беседовали с друзьями, что-то обсуждали, выбирали одежду. То есть вспомнить, что там было много всего хорошего. Если человек найдёт пять — десять пунктов, по которым ему приятно ездить на работу и общаться с другими людьми, прочувствует, что было хорошего, сконцентрируется на этом, ему будет легче. То есть нужно концентрироваться на поиске пользы, а не возможных проблем. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Он добавил, что такая смена обстановки может быть полезна — она создаст эффект выхода из зоны комфорта. Однако некоторым дамам это принесёт дополнительный стресс: не факт, что каждой женщине придётся по размеру привычный деловой костюм после четырёх месяцев удалёнки, добавил психолог.

Patrick Pleul/picture alliance/Global Look Press

После выхода на работу организму человека на адаптацию потребуется минимум неделя. В это время важно особо внимательно относиться к своему здоровью и помочь себе перейти на труд офлайн, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.

В том числе следует уделять достаточное время сну, наиболее важный период которого — с десяти часов вечера до двух ночи. Если же с засыпанием будут возникать проблемы, можно принять успокоительное средство. Следует ложиться и вставать раньше, чтобы заниматься утренними делами и ехать на работу без спешки.

Также необходимо воздержаться от обильного питания и перекусов. Немаловажным будет ограничить себя от излишней нагрузки — после удалёнки организм не готов к резкому росту активности.

Не перегружаться, не бежать сразу на фитнес и в бассейн. У меня тут три пациента — тут же в бассейн: хронические воспаления, простуда, бронхит у одного, у кого-то цистит. Всё это начинается с нагрузки на иммунитет, этого не надо делать. Надо очень аккуратно адаптироваться. Вначале — ходьба, гулянье на свежем воздухе. И только где-то через неделю можно будет приступить к спортивным занятиям. Людмила Лапа врач-терапевт врач-терапевт