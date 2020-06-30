В Британии снова разрешили испытания «Гидроксихлорохина» в борьбе с COVID

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции разрешило возобновить клинические испытания противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин» на предмет его пользы в профилактике коронавирусной инфекции.
Международные испытания препарата начались в королевстве в мае. Планировалось, что в них примут участие свыше 40 тысяч медицинских работников из Европы, Азии, Африки и Южной Америки,
Издание уточняет, что испытания были приостановлены после публикации результатов британского клинического исследования RECOVERY. Согласно ему, «Гидроксихлорохин» не оказывает благотворного эффекта на пациентов с коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что использование противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин» в качестве лекарства от коронавируса не рекомендуется из-за недоказанной эффективности.
А 15 июня американский медицинский регулятор FDA исключил противомалярийные препараты «Хлорохин» и «Гидроксихлорохин» из списка разрешённых для лечения коронавирусной инфекции. За употребление этого препарата агитировал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который сам употреблял «Гидроксихлорохин» в качестве профилактики.
Лечить коронавирусную инфекцию «Гидроксихлорохином» запретили и во Франции.
Между тем в Минздраве РФ считают, что наработанный российскими специалистами опыт и значительное количество исследований указывают на обоснованность применения «Гидроксихлорохина» в низких дозах у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией. Правда, перед назначением противомалярийных лекарств и во время их приёма медикам рекомендовано уделить особое внимание результату электрокардиограммы, так как подобные препараты обладают так называемой кардиотоксичностью.
Поставки в сетевые фармацевтические организации по всей России препарата «Гидроксихлорохин», который стал применяться для лечения COVID-19, начались в конце мая 2020 года.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, свыше 505 тыс. умерли, более 5,2 млн выздоровели.
Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 590 582 человека, на втором Бразилия — 1 368 195.
В РФ на сегодняшний день выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек. За последние сутки, по данным на 30 июня, в 84 субъектах страны выявили 6693 инфицированных COVID-19. Больше всего новых случаев в Москве (745), Подмосковье (301), Ханты-Мансийском АО (279), Свердловской области (276), Санкт-Петербурге (253).
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