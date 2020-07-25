Учёный назвал продукты, которые сохраняют молодость кожи

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Учёный из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла назвал продукты, которые помогут сохранить молодость кожи.

Он пояснил, что нужно употреблять продукты с высоким содержанием коллагена, антиоксидантов и минералов.

Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения, — привели слова учёного «Известия».

Он объяснил, что такие продукты включены в низкобелковую диету. Прежде всего это орехи, лосось и другая рыба, семена, яйца, овсянка, брокколи, имбирь, а также разные продукты с высоким содержанием клетчатки.

Рупи Ауйла предупредил, что продукты с высоким содержанием железа, например, яблоки и красное мясо, могут состарить кожу и проявить другие негативные воздействия.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Университета Монтаны обнаружили, что картофель так же эффективен для восстановления мышц, как и спортивное питание. Отмечается, что спортивное питание не является более эффективным для содействия восстановлению у спортсменов в сравнении с обычными богатыми углеводами продуктами на основе картофеля.