Учёный назвал продукты, которые сохраняют молодость кожи

Учёный из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла назвал продукты, которые помогут сохранить молодость кожи.
Он пояснил, что нужно употреблять продукты с высоким содержанием коллагена, антиоксидантов и минералов.
Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения, — привели слова учёного «Известия».
Он объяснил, что такие продукты включены в низкобелковую диету. Прежде всего это орехи, лосось и другая рыба, семена, яйца, овсянка, брокколи, имбирь, а также разные продукты с высоким содержанием клетчатки.
Рупи Ауйла предупредил, что продукты с высоким содержанием железа, например, яблоки и красное мясо, могут состарить кожу и проявить другие негативные воздействия.
Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Университета Монтаны обнаружили, что картофель так же эффективен для восстановления мышц, как и спортивное питание. Отмечается, что спортивное питание не является более эффективным для содействия восстановлению у спортсменов в сравнении с обычными богатыми углеводами продуктами на основе картофеля.