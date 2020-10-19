Учёные заявили о новой опасности сахара

https://static.news.ru/photo/d7423200-1200-11eb-9700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из Университета Колорадо в США выяснили, что употребление сахара может быть связано с такими состояниями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Согласно данным исследователей, фруктоза, которая вместе с глюкозой входит в состав сахара, и мочевая кислота, образующаяся при метаболизме глюкозы, увеличивает риск расстройств поведения. Это связано со способностью фруктозы тратить энергию организма, вызывая у человека реакцию, которая направлена на поиск пищи, наблюдающуюся при голодании.

По словам учёных, фруктоза стимулирует принятие риска, импульсивность, стремление к новизне, быстрое принятие решений и агрессивность. Гиперактивация данного процесса при большом употреблении сахара может привести к импульсивному поведению, которое может варьироваться от СДВГ до биполярного расстройства.

За последние годы потребление фруктозы серьёзно возросло. Оно может быть избыточным из-за большого количества сахара, который содержится в пище. Однако специалисты отмечают, что сахар может быть одним из факторов, которые провоцируют агрессию, передаёт MedicalXpress.

Ранее NEWS.ru писал, что в России предложили маркировать продукты, содержание сахара в которых превышает 5 г на 100 г. Инициатива принадлежит Институту развития правового общества. Обращение направлено в Минпромторг и Минздрав.