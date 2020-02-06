https://static.news.ru/photo/9a0eda32-48e3-11ea-b715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реакция организма человека на грипп связана с тем, каким вирусом гриппа он впервые переболел в детстве. Об этом заявили американские ученые из Калифорнийского университета.

В своей работе медики изучали сезонные вспышки гриппа, которые вызывают вирусы H3N2 и H1N1. Выяснилось, что штамм H3N2 приводит к большому числу летальных исходов, особенно среди пожилых людей. А грипп H1N1 чаще поражает молодёжь и людей среднего возраста. При этом количество смертельных случаев намного меньше.

Учёные обратились в департамент общественного здравоохранения штата Аризона и выяснили, что люди, переболевшие в детстве гриппом H1N1, реже попадают в больницу во время следующих эпидемий этого вируса, а люди, впервые переболевшие гриппом H3N2, переносят болезнь намного тяжелее. Медики полагают, что иммунная система «запоминает» штамм гриппа, который впервые атаковал организм, сообщает «Профиль».

Ранее NEWS.ru писал, что в 23 регионах России превышен эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ. Больше всего зарегистрировано случаев заболевания у детей в возрасте от трёх до шести лет и от семи до 14 лет.