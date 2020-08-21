Учёные связали употребление кофе со снижением риска рака печени

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Если бы каждый житель Земли ежедневно выпивал пару чашек кофе, это спасло бы тысячи людей от опасного и мучительного заболевания, полагают австралийские учёные, опираясь на результаты проведённого ими исследования.

Играет роль при этом и количество выпитого кофе. Оказалось, что снижение рисков онкологических новообразований в печени напрямую зависит от числа употребляемых за день чашек. Так, употребление двух или трёх порций напитка уменьшает шансы заболеть раком на 38%, а риск смерти от него — на 46%. Если человек будет выпивать четыре или более чашек, то эти показатели составят 41% и 71% соответственно, передаёт MedikalXpress.

Такие выводы австралийские учёные сделали, опираясь на анализ статистики за 2016 год, когда от рака печени скончались около 1 240 201 человека. Исследователи изучили также статистику по употреблению кофе среди умерших и подсчитали, что при ежедневном употреблении двух чашек кофе от этой болезни погибло бы на 452 861 пациента меньше или на 723 287 человек меньше при употреблении четырёх и более чашек.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Alimentary Pharmacology and Therapeutics. Учёные призывают правительства мотивировать население пить кофе, чтобы снизить риски рака печени и других заболеваний.

Как писал NEWS.ru ранее, в научном сообществе не утихают споры о влиянии кофеина на здоровье человека. Уже установлено, что в малых дозах вещество безопасно для организма. Оно действует как умеренный возбудитель, улучшает память и пищеварение. Но в больших количествах кофеин учащает сердцебиение, провоцирует бессонницу и вызывает беспокойство.