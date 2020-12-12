Учёные рассказали о пищевых добавках, защищающих женщин от COVID-19

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Употребление женщинами определённых пищевых добавок может снижать у них риск заражения коронавирусом. Об этом сообщили учёные из Королевского колледжа Лондона.

Результаты своего исследования они опубликовали на портале MedRxiv. В его рамках специалисты проанализировали данные 1,4 млн пользователей мобильного приложения, которое отслеживает симптомы COVID-19. Участники исследования вносили в него сведения, в том числе данные о своём питании и приёме пищевых добавок.

Оказалось, что женщины, принимающие мультивитамины, витамин D, жирные кислоты омега-3 или пробиотики, меньше подвержены риску заражения коронавирусом, чем те, кто их не употреблял. При этом на мужчин это не распространяется.

По словам исследователей, их работа носила исключительно наблюдательный характер. Для получения научного подтверждения нужны рандомизированные контролируемые исследования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты из Эдинбургского университета выявили гены, которые способны усугубить протекание заболевания у пациентов с тяжёлой формой коронавируса. Об этом сообщил журнал Nature.