Учёные выявили фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4e2d547c-3c76-11eb-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты из Эдинбургского университета выявили гены, которые способны усугубить протекание заболевания у пациентов с тяжёлой формой коронавируса. Об этом сообщил журнал Nature.

В ходе исследования специалисты изучили ДНК более двух тысяч человек, которые находились в отделении интенсивной терапии. Учёные обнаружили у этих пациентов аналогичные модификации генов DPP9, TYK2, IFNAR2, а также OAS1, OAS2 и OAS3.

Исследователи выяснили, что наличие этих генов может стать причиной нарушения формирования иммунитета и развития тяжёлой формы пневмонии.

Результаты этого исследования, по мнению учёных, позволят выбирать для лечения инфицированных правильные препараты, а это, в свою очередь, спасёт «десятки тысяч жизней», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что академик РАН и иммунолог Александр Караулов считает, что ключевым фактором, помогающим защитить организм человека от тяжёлой формы коронавирусной инфекции, является крепкий иммунитет.



