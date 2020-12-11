Иммунолог рассказал, как обезопаситься от тяжёлой формы COVID-19

https://static.news.ru/photo/1e3db294-3c3e-11eb-a6e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Академик РАН и иммунолог Александр Караулов считает, что ключевым фактором, помогающим защитить организм человека от тяжёлой формы коронавирусной инфекции, является крепкий иммунитет.

Именно подготовленность иммунной системы человека к защите организма определяет, сможет ли COVID-19 дать серьёзные осложнения, или человек перенесёт заболевание в лёгкой или даже бессимптомной форме, отмечает эксперт. Это касается не только коронавируса, но и других вирусных заболеваний, которые способны нанести организму человека серьёзный вред, если иммунитет будет недостаточно крепким, пишет Lenta.Ru.

В период пандемии особенно важно держать иммунитет в полной боевой готовности, — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что при этом применять различные медицинские препараты для укрепления иммунитета необходимо с осторожностью и при одобрении врача. Он добавил, что укрепить иммунную систему помогают витамины и здоровый сон, а также стоит избегать стрессовых ситуаций.

По словам Караулова, также важно не забывать о своих хронических заболеваниях и следить за своим здоровьем, чтобы не позволить COVID-19 дать серьёзных осложнений. В случае заболевания он настоятельно рекомендует строго соблюдать все предписания врачей.

Как писал ранее NEWS.ru, главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев предупредил о том, что пандемия коронавирусной инфекции оказывает прямое воздействие на эпидемическую ситуацию по туберкулёзу, в 2021 году ожидается рост заболеваемости и смертности от этой болезни.