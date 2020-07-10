Учёные рассказали, какое влияние 5G оказывает на здоровье

https://static.news.ru/photo/f3dcaa6e-c2bc-11ea-a3dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент учёные ещё не до конца выяснили, как именно беспроводная технология пятого поколения (5G) влияет на здоровье человека. Вокруг этого вопроса в последнее время возникало немало споров, многие «специалисты» связывали появление технологии с возникновением пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Исследователи из штата Оригон, США, решили выяснить, какое 5G имеет влияние на здоровье человека. С этой целью был проведён эксперимент с эмбрионами рыбок данио-рерио. Их часто используют для изучения взаимодействий между экологическими стрессорами и биологическими системами. Также известно, что эти рыбы и человек схожи на уровне генов и имеют похожие процессы развития.

Рыбы на протяжении двух дней подвергались радиочастотному излучению 3,5 гигагерц. Именно такую частоту используют в мобильных с 5G. В ходе эксперимента учёные не выявили значительного влияния на смертность. Также не было отмечено воздействия на процесс образования эмбрионов.

Небольшое влияние исследователи отметили на тест, измеряющий поведение эмбрионов на триггер внезапного звука. Следующие исследования учёные собираются посвятить изучению влияния радиации 5G на тех же рыбок данио-рерио, использовавшихся в эксперименте, на генном уровне и тому, как происходит развитие их от эмбрионов до взрослых особей, передаёт MedicalXpress.

Ранее телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня распространила информацию о связи пандемии коронавирусной инфекции с развитием сотовых сетей пятого поколения — 5G. По мнению звезды с 6,7 миллиона подписчиков в Instagram, болезни и смерти людей связаны с воздействием радиоволн, а паника вокруг COVID-19 нужна для проведения всеобщего чипирования. Научный сотрудник Московского института электронной техники Елена Омельянчук понимает боязнь некоторых людей ко всему новому, но считает, что 5G — всего лишь новая технология сотовой связи, использование которой ускорит передачу данных.

Как передавал NEWS.ru, страхи людей, связанные с развитием связи пятого поколения, не имеют под собой оснований, так как эта технология использует схожий диапазон частот с уже имеющимися сетями, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.