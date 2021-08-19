Учёные рассказали, какие напитки сокращают жизнь женщинам

Американские учёные установили, что сильнее всего на женский организм влияют не вино или коньяк, а безалкогольные сладкие напитки. Исследование опубликовано на портале Pubmed.

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучали рацион питания более 100 тысяч женщин на протяжении 20 лет. В итоге была выявлена взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти.

Несмотря на то что частота потребления сладких напитков не сильно коррелирует со смертностью, потребление более 7 порций сладких безалкогольных напитков в неделю повышает риск преждевременной смерти, — говорится в исследовании.

Специалисты отметили, что результаты лишь поддерживают усилия в борьбе за сокращение потребления сладких напитков.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что если пить минеральную воду в больших количествах, то можно заработать себе ряд проблем со здоровьем. Специалист отметила, что очень важно разделять минеральную воду на лечебную и столовую.