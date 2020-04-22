Учёные рассказали, как коронавирус использует иммунитет человека

https://static.news.ru/photo/8933256a-8484-11ea-b5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Учёные выяснили, что организм сам помогает коронавирусу проникнуть в клетки. Они провели исследование, в котором приняли участие более 100 специалистов из разных стран. Согласно выводам учёных, COVID-19 использует одну из основных защитных систем организма — интерферон.

Мы начали задаваться вопросами о работе клеток и клеточных факторах, которые могут иметь решающее значение для жизненного цикла вируса, — рассказал автор исследования Хосе Ордовас-Монтанес.

Учёные поставили перед собой задачу поиска клеток, которые использовал коронавирус SARS-CoV, вызвавший атипичную пневмонию в Китае в 2002 году, а именно ACE2 и TMPRSS2. Выяснилось, что и содержат лишь небольшое количество — около 10 процентов — клеток дыхательных и кишечных тканей.

Эксперты обнаружили, что рецептор, через который вирус проникает в здоровую клетку, кодируется геном ACE2, а он, в свою очередь, стимулируется интерфероном — белком, который должен защищать иммунную систему, передаёт РИА Новости.

ACE2 имеет решающее значение для защиты людей от различных типов повреждений лёгких. Но поскольку вирус использует ACE2 в качестве цели, мы предполагаем, что интерферон может способствовать усилению инфекции, — считают учёные.

В настоящее время специалисты не готовы дать однозначный ответ на вопрос о безопасности интерферонов в лечении COVID-19.

Ранее вирусологи из института региона Хайнсберг исследовали способность коронавируса SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя и заявили, что передача инфекции по воздуху или через касания, вероятно, невозможна, писал NEWS.ru.