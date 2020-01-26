https://static.news.ru/photo/45283cb2-4027-11ea-9db2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Korean Society for Parasitology/Общественное достояние/wikimedia.org

Специалисты новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН изучили геном Opisthorchis felineus. Так называемый печёночный сосальщик является одним из самых распространённых гельминтов человека. Об этом сообщили в пресс-службе ИЦиГ.

Этот паразит — возбудитель описторхоза. Он проникает в организм из-за недостаточной термической обработки рыбы или мяса. Болезнь поражает печень и почки и даже может привести к смерти пациента.

Изучение генома паразита, как передаёт «Интерфакс-Сибирь», позволило учёным выявить существенные различия в воздействии на организм носителя печёночных сосальщиков. Гельминты встречаются в Западной Сибири (Opisthorchis felineus), в Юго-Восточной Азии (Opisthorchis viverinni) и на Дальнем Востоке (Clonorchis sinensis).

Как отметили учёные, ранее врачи думали, что разные подвиды сосальщика вызывают одно и то же заболевание, пояснили учёные.

Изучение генома паразита позволило выявить существенные различия в их воздействии на организм носителя: если заражение азиатскими трематодами сопровождается риском канцерогенеза, то в случае с западносибирским и дальневосточным видами этот риск гораздо меньше, — рассказали в ИЦиГ.

При этом западносибирский вид сосальщика может привести к воспалению печени, что также наносит значительный вред здоровью.

Ещё одним важным моментом при расшифровке генома Opisthorchis felineus стала возможность создать препараты, которые смогут противодействовать влиянию паразита на организм.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку через микробиом.