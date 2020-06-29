Учёные назвали условие для возникновения более серьёзных пандемий

https://static.news.ru/photo/92ecaa76-b9ff-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Разрушение окружающей среды может сделать пандемии более вероятными и менее управляемыми. К такому выводу пришли учёные из Университета Западной Англии и исследовательской лабораторией Greenpeace при Университете Эксетера.

Специалисты выдвинули гипотезу о том, что риски заболеваний связаны с биоразнообразием и природными процессами, такими как круговорот воды в природе.

Используя структуру, разработанную для анализа и обмена информацией об отношениях между обществом и окружающей средой, делается вывод о том, что сохранение экосистем нетронутыми и полностью функционирующими поможет не допустить возникновение новых пандемий, передаёт «МедикФорум».

Между тем деградация экосистем, включая вырубку лесов, изменения в землепользовании и интенсификацию сельского хозяйства, негативным образом отразится на водных и других ресурсах, необходимых для сокращения передачи болезней и смягчения воздействия возникающих инфекционных заболеваний.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что борьба с коронавирусной инфекцией должна способствовать разработке алгоритма действий для реагирования на подобные вспышки заболеваний в будущем. Как бы то ни было, они неизбежны, считает руководитель ведомства.

Американские эпидемиологи считают, что на выходе из пандемии коронавируса общество может столкнуться с новой напастью — вспышками целого ряда других заболеваний. В первую очередь это инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), такие как гонорея и сифилис. По их мнению, с одной стороны, сейчас число регистрируемых случаев должно уменьшиться из-за ограничения социальных контактов. С другой стороны, снижение уровня выявления половых инфекций приведёт к их всплеску позже. Причиной этого станет то, что в период пандемии силы медиков были переориентированы на пациентов с COVID-19, в то время как другим заболеваниям — лечению и профилактике — вынужденно уделяли меньше внимания.

Наряду с этим Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации опасается новых вспышек заболевания корью и полиомиелитом из-за недостаточного исполнения или приостановки программ вакцинации детей на фоне пандемии коронавируса.

По словам исполнительного директора организации Сета Беркли, сейчас дети во многих странах защищены от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин. Однако из-за распространения коронавируса этот прогресс находится под угрозой, что создаёт риск возрождения кори и полиомиелита.