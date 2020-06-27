Учёные назвали продукты, которые снижают уровень сахара в крови

https://static.news.ru/photo/a44dc68a-b831-11ea-a6d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei_other /pixabay.com

Иранские учёные обнаружили новые свойства каротиноида астаксантина. Этот антиоксидант ускоряет метаболизм глюкозы и снижает уровень сахара в крови.

Каротиноид астаксантин содержится в морепродуктах и красной рыбе.

Учёные провели исследование и выяснили, что состояние диабетиков, которые употребляли антиоксидант в течение двух месяцев, заметно улучшилось: снизилась масса жира в организме и систолическое давление. Помимо этого, у добровольцев снизились концентрация глюкозы в крови и количество гликированных белков, сообщает «Российская газета».

По результатам исследования учёные пришли к выводу, что каротиноид астаксантин способен снизить уровень сахара в крови, холестерин и кровяное давление.

Медики пояснили, что каротиноиды также способны выводить из организма свободные радикалы. Они отметили, что каротиноиды придают овощам и фруктам оранжевый цвет.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные назвали по каким признакам, можно определить высокий уровень содержания сахара в крови. Они сообщили, что на высокое содержание сахара в крови может указывать состояние кожи. При повышенном сахаре кожа шелушится, становится грубой и сухой, возможен зуд.