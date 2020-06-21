Учёные нашли прорывное средство для лечения рака простаты

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Новая формула препарата ацетата абиратерона от рака предстательной железы существенно улучшит качество жизни пациентов. Доклинические испытания, проведённые Университетом Южной Австралии, доказывают, что улучшенная рецептура повышает эффективность лекарства на 40%.

Формула разработана группой профессора Клайва Престиджа по наноструктуре и доставке лекарств в Исследовательском институте рака UniSA. В ней используется пероральный состав на масляной основе, который обеспечивает эффективную меньшую дозу препарата, а также может снизить возможные побочные эффекты, такие как диарея и отёк суставов, передаёт портал Medikforum.

В новой рецептуре используются высокие концентрации ацетата абиратерона, растворённого в определённом масле и инкапсулированного в микрочастицы пористого диоксида кремния с образованием порошка, который можно превратить в таблетки или капсулы.

Многие лекарства плохо растворяются в воде. Поэтому их терапевтический эффект ограничен. Так обстоит дело с Zytiga. Здесь поглощается только 10% дозы. Новая формула меняет это. Используя масла, мы можем значительно увеличить абсорбцию препарата, делая его более эффективным, — отметил доктор Хейли Шульц.

Ранее специалисты из Медицинского научно-исследовательского центра при университете Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты. Развитие заболевания ускоряет употребление насыщенных жиров, выяснили они. Исследователи изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них. В итоге обнаружилось что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.

Между тем сотрудники Университетского колледжа Лондона выяснили, что скрининг на заболевание раком предстательной железы приносит эффективный результат только в отношении пациентов старше 55 лет с повышенным генетическим риском. Прицельная проверка такой категории пациентов позволит предотвратить 15% смертей от рака простаты. Исследование проводилось на основе гипотетической модели с участием 4,5 млн мужчин из группы риска, писал NEWS.ru.