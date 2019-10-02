https://static.news.ru/photo/58e9bb8a-8fd9-11e9-b313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Специалисты из лаборатории в Колд-Спринг-Харбор в США установили главную причину возникновения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) у людей.

Проведённое исследование показало, что заболеванию могут способствовать мутации двух дефектных клеток в генах IDH2 и SRSF2.

По словам профессора Адриана Крейнера, внезапные изменения непозволяют трансформироваться клеткам костного мозга в эритроциты и лейкоциты, необходимые для борьбы организма с онкологией.

Он также пояснил, что блокирование работы указанных генов может сыграть ключевую роль в лечении рака крови, при котором быстро размножаются измененные белые кровяные клетки, а смерть пациента наступает уже через несколько недель после начала острой стадии.

При этом ранее считалось, что гены IDH2 и SRSF2 влияют только на симптомы рака, но не является причиной возникновения онкологии, пишет MedicalXpress.

Как писал News.ru, американские учёные выявили взаимосвязь между употреблением водопроводной воды и развитием онкологических заболеваний. Проведённое исследование показало, что канцерогенные химикаты, содержащиеся в воде из-под крана, связаны с развитием рака у ста тысяч пациентов, пивших такую воду.