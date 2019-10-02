Специалисты из лаборатории в Колд-Спринг-Харбор в США установили главную причину возникновения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) у людей.
Проведённое исследование показало, что заболеванию могут способствовать мутации двух дефектных клеток в генах IDH2 и SRSF2.
По словам профессора Адриана Крейнера, внезапные изменения непозволяют трансформироваться клеткам костного мозга в эритроциты и лейкоциты, необходимые для борьбы организма с онкологией.
Он также пояснил, что блокирование работы указанных генов может сыграть ключевую роль в лечении рака крови, при котором быстро размножаются измененные белые кровяные клетки, а смерть пациента наступает уже через несколько недель после начала острой стадии.
При этом ранее считалось, что гены IDH2 и SRSF2 влияют только на симптомы рака, но не является причиной возникновения онкологии, пишет
Как писал News.ru, американские учёные выявили взаимосвязь между употреблением водопроводной воды и развитием онкологических заболеваний. Проведённое исследование показало, что канцерогенные химикаты, содержащиеся в воде из-под крана, связаны с развитием рака у ста тысяч пациентов, пивших такую воду.
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