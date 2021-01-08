Учёные из ФРГ обнаружили фермент, от которого зависит COVID-19

https://static.news.ru/photo/772ce792-5351-11eb-9742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Ulmer via imago-images.de/Global Look press

Найден фермент в организме человека, без которого коронавирус практически не в состоянии размножаться. Об этом сообщили специалисты в области биоинформатики Тюбингенского университета.

Благодаря компьютерному моделированию атаки коронавируса на клетки человеческого организма немецкие учёные пришли к выводу, что COVID-19 заставляет их вырабатывать определённые вещества, которые являются для него «воротами» для дальнейшего размножения в организме. Один из них — гуанилаткиназа 1 (GK1). Когда его убрали из организма — SARS-CoV-2 «заголодал» и прекратил размножаться, сообщили медики телеканалу n-tv.

Более того, человеческий организм не так зависим от GK1 и его отсутствие не скажется на здоровье. Это поможет разработать эффективное лекарство от коронавируса.

Ранее терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что коронавирусная инфекция приводит к нарушениям в обмене и синтезе гемоглобина, а также к нарушению свёртываемости крови. По словам эксперта, из-за коронавируса в крови человека нарушаются процессы обмена и синтеза гемоглобина. Это приводит к подрыву тканевого дыхания. Кроме того, значительно нарушается свёртываемость крови, что может приводить к смерти пациентов.

Между тем доктор биологических наук и профессор кафедры «Вирусология» Московского государственного университета Алексей Аграновский предостерёг россиян от излишне трепетного отношения к своему здоровью. Он подчеркнул, что коронавирус — это инфекция, крайне многообразная по своим последствиям. Поэтому, добавил эксперт, все вопросы, связанные со свёртываемостью крови, необходимо задавать врачу, а если он считает, что надо уделить этому внимание, следует так и поступить, писал NEWS.ru.