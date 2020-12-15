Иммунолог: коронавирус грозит смертельными проблемами с кровью

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Коронавирусная инфекция приводит к нарушениям в обмене и синтезе гемоглобина, а также к нарушению свёртываемости крови. Об этом заявил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По словам эксперта, из-за коронавируса в крови человека нарушаются процессы обмена и синтеза гемоглобина. Это приводит к подрыву тканевого дыхания. Кроме того, значительно нарушается свёртываемость крови, что может приводить к смерти пациентов.

Чтобы не допустить развития ДВС-синдрома, необходимо постоянно, раз в некоторое количество дней, делать коагулограмму крови, анализ свёртываемости, а также следить за содержанием гемоглобина, сывороточного железа, ферритина и д-димера, — рассказал URA.RU Жемчугов.

Между тем доктор биологических наук и профессор кафедры «Вирусология» Московского государственного университета Алексей Аграновский предостерёг россиян от излишне трепетного отношения к своему здоровью. Он подчеркнул, что коронавирус — это инфекция, крайне многообразная по своим последствиям. Поэтому, добавил эксперт, все вопросы, связанные со свёртываемостью крови, необходимо задавать врачу, а если он считает, что надо уделить этому внимание, следует так и поступить.

Ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что общий анализ крови является «царём анализов» и помогает в выявлении опасных заболеваний. По его словам, одним из важнейших показателей является уровень гемоглобина. У женщин он может быть низким из-за регулярных кровопотерь, а для мужчин железодефицитная анемия является настоящим «красным флагом» и может говорить о серьёзных болезнях желудочно-кишечного тракта и даже онкологических заболеваниях.

Не менее значим показатель среднего объёма эритроцитов — если он ниже нормы, то причина кроется в дефиците железа, а если выше, тогда это связано с нехваткой витамина B12 — фолиевой кислоты, что происходит при заболеваниях щитовидной железы или некоторых наследственных болезнях. Повышение лейкоцитов говорит о воспалительном процессе в организме и требует тщательного обследования, писал NEWS.ru.