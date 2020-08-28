Учёные хотят лечить мужчин и женщин от коронавируса по-разному

https://static.news.ru/photo/c5578c44-e95a-11ea-af37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Исследователи из американского Йельского университета заявили, что иммунитет мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному. Это значит, что лечение людей разного пола также должно отличаться, считают они.

Примерно 60% мужчин не справляются с COVID-19 в связи с повышенной смертностью людей мужского пола от вируса со специфическим развитием иммунитета, передаёт «Политика сегодня». Женский иммунитет более стойко реагирует на коронавирус, так как Т-лимфоциты быстро распознают и уничтожают инфекцию.

Мужской организм вырабатывает множество цитокинов. При тяжёлой форме их становится такое количество, что они приводят к осложнениям, а иногда и к смерти. Для лечения мужчин учёные предлагают создать препарат, который улучшит работу Т-клеток, а для помощи женщинам необходимо разрастаться метод, отвечающий за цитокиновую реакцию организма.

Ранее NEWS.ru писал, что организм детей, которые заразились коронавирусом, вырабатывает множество вирусных частиц на протяжении двух-трёх недель, даже если симптомов болезни нет. К такому выводу пришли медики из Сеульского университета.