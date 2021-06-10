Тренер рассказал, что будет, если проходить 10 тысяч шагов в день

https://static.news.ru/photo/f7118c58-c55b-11ea-baa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин в беседе с РИА Новости рассказал, что будет, если граждане начнут пользоваться популярной рекомендацией проходить по 10 тысяч шагов в день.

По словам тренера, 10 тысяч шагов — это примерно 7,6 — 7,8 километра. При этом научного подтверждения необходимость проходить именно такое расстояние данная цифра не имеет .

Для кого-то, в зависимости от уровня здоровья, это число слишком маленькое; для кого-то — очень большое. Минимальная нагрузка для сердца, суставов и позвоночника примерно соответствует планке 5 000 шагов в день. Это около 40 минут ходьбы: по 20 минут утром и вечером. Если нет серьезных заболеваний, цифра легко достижима, — сказал Шувакин.

При этом нагрузку в 5 тысяч шагов, по словам тренера, можно и нужно увеличивать. Ходьба является простым видом активности, который, тем не менее, способствует снижению артериального давления и минимизирует риски сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, благодаря ходьбе тратится больше калорий.

Также тренер порекомендовал заниматься скандинавской ходьбой, включающей в себя ещё и работу мышц рук, спины, уменьшающей давление на суставы.

Однако если человек не любит долгую ходьбу, тренер не видит в этом ничего страшного и предлагает целый ряд альтернативных занятий.

Можно выбрать любой другой вид активности, который вам подходит: фитнес, прогулки, плавание или нагрузку в виде езды на велосипеде, — считает Евгений Шувакин.

Ранее диетолог рассказала, как похудеть без тяжёлых упражнений. По её словам, в тёплое время года лучшей нагрузкой является быстрая ходьба.