Диетолог рассказала, как похудеть без тяжёлых упражнений

https://static.news.ru/photo/908e713a-afc5-11eb-a7ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Похудеть после зимы можно без тяжёлых упражнений, сообщила в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Арина Скоромная. Он рассказала, как легко избавиться от жира на теле.

По её словам, в тёплое время года лучшей нагрузкой является быстрая ходьба.

Скорость должна быть от пяти до семи километров в час. Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы, — пояснила она.

Специалист отметила, что при подъёме в горку тратится больше калорий, поэтому это наилучший вариант для тех, кто хочет скинуть лишние килограммы.

Ранее жительница Индии раскрыла секрет своего похудения. За два года женщине удалось избавиться от 50 килограммов лишнего веса. По словам 30-летней Чанчал Малхотры, её максимальный вес составлял 125 килограммов, однако за два года он смогла достичь отметки в 73 килограмма. Она уточнила, что проблемы начались после развода родителей, из-за чего пристрастилась к вредной пище.