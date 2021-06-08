Тест-системы могут не определять антитела при прививке «ЭпиВакКороной»

https://static.news.ru/photo/72bb03a8-5516-11eb-8cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Для определения необходимых для защиты от коронавируса антител, вырабатываемых после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», чувствительность коммерческих тест-систем может оказаться недостаточной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заместитель руководителя центра «Вектор», в котором была разработана вакцина, Татьяна Непомнящих.

Коммерческие тест-системы могут не иметь достаточной чувствительности для определения того небольшого пула антител <...>, который и необходим для защиты от вируса, — сообщила она.

Ранее в СМИ появились материалы, в которых сообщалось о том, что стандартные тест-системы не в состоянии распознать наличие антител, защищающих от заболевания COVID-19, у вакцинированных препаратом центра «Вектор». Также сообщалось о проведении независимых тестов, которые не выявили антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной» в плазме крови. В связи с этим высказывались предположения , что вакцина может оказаться неэффективной.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработчиком которой является научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». «ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.

Ранее стало известно, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова является одним из разработчиков вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».