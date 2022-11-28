Терапевт развеяла миф о пользе шарфа при боли в горле Терапевт Булгакова назвала мифом пользу шарфа при простуде или боли в горле

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Обматываться шарфом при простуде или ангине бесполезно, заявила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Оксана Булгакова. По ее словам, это даст лишь иллюзию улучшения состояния, схожую с эффектом плацебо, равно как и при использовании горчичников. Врач отметила, что микробы в «тепличных условиях» не погибают, а, наоборот, активнее размножаются.

Если вы простудились или у вас, как говорится, болит горло, то не надо себя мучить и укутываться в теплый шарф, ничего кроме потной шеи вы не получите. Как и с горчичниками — мнимое улучшение состояние больше похоже на эффект плацебо. В квартире вы горло не застудите повторно, если, конечно, не жить зимой на балконе. Сходите к врачу и не тратьте время и деньги на ерунду. В тепле микробы не погибают, а размножаются еще активнее. То же самое с гайморитом или насморком — никаких прогревов вареными яйцами, — рассказала Булгакова.

Она добавила, что при простуде лучше всего пить больше теплой чистой воды, так как жидкость помогает выводить из организма продукты жизнедеятельности бактерий, вирусы и лекарства. По словам эксперта, подойдет черный или зеленый чай, а также травяные отвары, морсы, компоты и натуральные соки, но не холодные.

Врач-пульмонолог Марина Терещенко ранее рассказала, что наиболее частыми осложнениями внебольничной пневмонии являются плеврит и деструкция легочной ткани, которая может привести к некрозу легкого. Эксперт уточнила, что осложненная пневмония отличается от неосложненной тем, что повышение температуры продолжается более пяти дней. Врач добавила, что для полного выздоровления после осложненной пневмонии потребуется один-два месяца.