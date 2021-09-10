Терапевт рассказал, как ускорить выздоровление при ОРВИ

Особенность многих вирусных инфекций в том, что от них нет лекарств, организм человека должен сам победить заболевание. Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik рассказал, как ускорить выздоровление.

Он отметил , что когда противовирусные препараты не слишком хорошо помогают справиться с ОРВИ, больному следует принимать укрепляющие иммунитет витамины.

Например, важно следить за уровнем витамина D. Он напрямую влияет на эффективность иммунитета. Если доказан низкий уровень витамина D и человек заболел, то время пить витамины, — подчеркнул Хухрев.

Он добавил, что болеющий человек должен хорошо высыпаться, употреблять здоровую пищу в достаточном количестве и на период болезни отказаться от алкоголя. Нарушение данных правил не ускорит выздоровление, как и слишком раннее возвращение к активной жизни.

При вирусных заболеваниях очень часто у нас снижается уровень лейкоцитов в крови. Поэтому, если человек начинает «скакать» и переохлаждаться, когда ещё не поправился как следует, то он поверх вирусной инфекции может «хватануть» бактериальную. Это сразу усложнит ситуацию, — пояснил терапевт.

По мнению Хухрева, если заболевший человек находится некоторое время в покое, его организм быстрее оправляется от временного иммунодефицита, который вызвало вирусное заболевание.

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