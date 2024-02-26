Терапевт раскрыла, как спасти жизнь потерявшему сознание человеку Терапевт Иванова: потерявшего сознание человека нужно уложить на бок

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При виде теряющего сознание человека нужно его подхватить и аккуратно уложить на бок, рассказала NEWS.ru заведующая поликлиникой № 5 города Химки терапевт Ксения Иванова. Она объяснила, что так у него не западет язык. Эксперт добавила, что, если вдруг за потерей сознания последует приступ эпилепсии, в такой позе человек не захлебнется рвотными массами.

Ксения Иванова предложила открыть окна для увеличения количества поступающего свежего воздуха. По ее словам, полезно будет расстегнуть на пострадавшем одежду и отодвинуть толпу на пять шагов.

Если перед обмороком человек находился на жаре, то его нужно уложить на воздухе в тени, при холодных условиях — наоборот, в теплое место. Вызывать скорую нужно обязательно, так как причин обморока, как я говорила раньше, очень много, — подчеркнула Иванова.

Заведующая химкинской поликлиникой также напомнила о необходимости после потери сознания в кратчайшие сроки обратиться к терапевту, неврологу или кардиологу. После обследования можно будет исключить или, наоборот, выявить опасные заболевания, которые могли стать причиной обморока, резюмировала Ксения Иванова.

Распознать приближающуюся потерю сознания вполне возможно, ранее сообщала терапевт. Она назвала главными симптомами резкое головокружение, слабость без причины, онемение конечностей, тошноту, мелькание «мушек» перед глазами и темноту, заложенность ушей, холодный пот.