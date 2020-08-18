Не лишнее: врачи научились лечить заболевания суставов жиром

Врачи отмечают в России эпидемию болевых синдромов, связанных с проблемами опорно-двигательного аппарата, заявил на недавней пресс-конференции профессор Михаил Шаров. Он отметил, что на ту или иную боль жалуется каждый второй пациент. Чаще всего она возникает в суставах и спине. Самые распространенные причины — остеоартрит, артроз, артрит, дегенеративные изменения позвоночного диска. NEWS.ru узнал о новой методике, с помощью которой такие заболевания лечатся безболезненно и без операции. Для этого медики используют собственный жир пациента.

Значительный процент пациентов, страдающих остеоартритом, артрозом и другими заболеваниями суставов, обращаются к врачу и начинают лечение уже после перехода болезни в последние две стадии. В таком случае требуется протезирование подвижных соединений костей скелета, отметил в беседе с NEWS.ru травматолог-ортопед Андрей Волна. О начинающемся заболевании могут свидетельствовать эпизодические боли в суставах. Они появляются после длительных физических нагрузок или при долгосрочном пребывании в одном положении, а уходят после отдыха.

На первых двух стадиях заболевания суставов проходят практически бессимптомно, поэтому многие их пропускают. Людям с факторами риска необходимы регулярные профилактические обследования. Больше других рискуют заболеть те, у кого есть лишний вес, подагра, нарушение обмена веществ. Андрей Волна травматолог-ортопед травматолог-ортопед

Если человек ещё не запустил болезнь, справиться с остеоартритом, воспалением суставов и другими заболеваниями позволяет новая методика безоперационного восстановления тканей. Врачи используют особую фракцию собственного жира, который содержит в составе стволовые клетки. Они уменьшают воспаление и способствуют регенерации хрящевой, костной и мышечной ткани.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Метод называется SVF-терапией. Больной ощущает её эффективность уже через две – три недели. А когда проходит три месяца, функциональные характеристики сустава увеличиваются от 60% до 85 %. Регенерация хрящевой ткани подтверждается также и МРТ-исследованиями. Поможет ли собственный жир вылечить больные суставы, во многом зависит от стадии, на которой обнаружили заболевание, уточняет в беседе с NEWS.ru ортопед-травматолог Андрей Литвиненко.

Технология не исключает полностью замены суставов. К сожалению, если сустав сильно разрушен, такой метод не поможет. Но если раньше мы отправляли на замену пациента с третьей стадией остеоартрита. То есть сейчас мы можем этих пациентов действительно вылечить и избежать операции. Хотя бы на определенное время. Андрей Литвиненко ортопед-травматолог ортопед-травматолог

Метод воздействия на суставы, основанный на использовании собственных стволовых клеток, входит в понятие «регенеративной медицины». В России в середине 2016 года был принят закон «О биомедицинских клеточных продуктах», который дал старт развитию этой индустрии в нашей стране.

С тех пор как некоторые российские знаменитости заболели раком после омоложения стволовыми клетками, многие заговорили об их канцерогенном эффекте. Литвиненко развеивает сомнения: не все они обладают одинаковым эффектом на организм.

Могут быть опасны для организма стволовые клетки, выращенные в пробирке. Они имеют неконтролируемый рост. Собственный же биоматериал не причинит человеку вреда и не способствует канцерогенезу, — сообщил врач в беседе с NEWS.ru.

SVF-терапия хорошо себя зарекомендовала не только для лечения суставов, сообщает Литвиненко. Использование стволовых клеток из жира используется в стоматологии и в косметологии. Она входит в число инновационных методов по борьбе с возрастными изменениями.