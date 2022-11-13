Стало известно, сколько раз за сезон людям можно простужаться Врач Романенко: за сезон допустимо перенести простуду не более двух раз

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В осенне-зимний период на фоне переохлаждения дети могут болеть респираторными заболеваниями практически каждую неделю. Что касается взрослых, то в идеале человек в принципе не должен страдать подобным типом недуга. Однако если подобное все же происходит, то должно случаться не чаще двух раз за сезон. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.

Дети в детском саду болеют каждую неделю или раз в месяц. Их иммунная система стерильна, и когда они попадают в коллектив, начинают встречаться с вирусами и бактериями. Но у взрослых людей иммунная система натренирована. В идеале мы не должны заражаться даже при контакте с человеком, который болеет, — объяснила врач.

Взрослым допустимо заболевать не чаще двух раз за сезон. При более частых простудах врач рекомендовала задуматься о причинах происходящего. Также она подчеркнула, что продолжительность заболевания не должна превышать семи дней.

Если у человека на третий-пятый день повышается температура, появляются новые симптомы, к вирусной инфекции присоединяется бактериальная и ему назначают антибиотики — это не норма. Если такая ситуация повторяется часто, нужно обратить внимание на свое здоровье и повысить иммунитет, — отметила специалист.

Она также рассказала, что на иммунную систему могут виять хронические инфекции, неправильное питание, гиподинамия, плохое состояние зубов и ряд других факторов. если человек более респираторными заболеваниями чаще двух раз за сезон, а продолжительность болезни превышает семь дней, ему следует проконсультироваться со специалистом.

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