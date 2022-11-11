Названы опасные болезни, которые развиваются бессимптомно Терапевт Чернышова: ВИЧ, онкология и диабет не беспокоят больных на ранней стадии развития

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Существует ряд опасных заболеваний, которые развиваются бессимптомно, а потому больной может не подозревать об их наличии, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Речь идет о атеросклерозе, сахарном диабете, гипертонии, ВИЧ и онкологии, уточнила она. Чтобы вовремя заметить недуг, врач порекомендовала ежегодно проходить обследование в павильонах здоровья, раз в год мерить давление вне зависимости от возраста и делать тест на ВИЧ-инфекцию после каждой случайной половой связи.

Я рекомендую проходить обследование раз в год, можно сделать это летом, когда в парках Москвы работают павильоны здоровья. Там бесплатно без особых очередей терапевт посмотрит, назначит нужные анализы, необходимые исследования и потом резюмирует, какие есть проблемы и что с этим делать, — рассказала Чернышова.

Симптомы ВИЧ-инфекции начинают беспокоить больного только на поздней стадии, когда она переходит в СПИД, рассказала терапевт. То же самое относится и к онкологическим заболеваниям — врач пояснила, что рак часто не вызывает никаких жалоб до тех пор, пока опухоль не станет слишком большого размера, начав сдавливать соседние ткани. Для профилактики эксперт посоветовала женщинам регулярно делать флюорографию и посещать гинеколога, а мужчинам периодически проверять состояние простаты у уролога.

Директор Фонда «СПИД.Центр» Сергей Абдурахманов ранее рассказал, что если в России насчитывается 1,5 млн больных ВИЧ, значит в действительности зараженных гораздо больше, так как многие не знают, что больны. Таких, по его словам, около 30% от всех ВИЧ-инфицированных. Эксперт уточнил, что вирусом иммунодефицита болеет не менее 1% от населения России, что, согласно международной классификации, уже может считаться эпидемией.