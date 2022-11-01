Директор «СПИД.Центра»: 30% людей не знают, что больны ВИЧ Директор «СПИД.Центра» Абдурахманов: 30% больных ВИЧ не знают, что заражены

Фото: unsplash

Если в России насчитывается 1,5 млн больных ВИЧ, значит, в действительности зараженных гораздо больше, так как многие не знают, что больны, рассказал «Радио 1» директор Фонда «СПИД.Центр» Сергей Абдурахманов. Таких, по его словам, около 30% от всех ВИЧ-инфицированных. Эксперт уточнил, что вирусом иммунодефицита болеет не менее 1% от населения России, что, согласно международной классификации, уже может считаться эпидемией.

Если выявили ВИЧ у 1,5 млн человек, значит, он есть еще у большего количества людей. В среднем примерно 30% людей не знают о том, что у них есть ВИЧ. Соответственно, если выявили у 1,5 млн, то в реальности инфекция есть у 1,8 млн человек, — сказал Абдурахманов.

Качество лечения ВИЧ в России растет, заявил директор Фонда «СПИД.Центр». По его словам, в стране увеличивается количество пациентов, что свидетельствует об информированности граждан. Тем не менее уровень российской терапии в мировом масштабе отстает, заключил Абдурахманов.

В Минздраве ранее заявили, что данные академика Вадима Покровского о 1,5 млн инфицированных в стране не верифицированы и носят оценочный характер. Как подчеркнул главный внештатный специалист ведомства по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, за 2021 год количество людей, живущих с ВИЧ в России, составило свыше 850 тысяч.